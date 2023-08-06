Вартові українського неба: Залужний привітав воїнів з Днем Повітряних Сил

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний опублікував ролик з нагоди святкування Дня Повітряних Сил ЗСУ (відзначається 6 серпня).

На відео показана робота наших славних пілотів.

«Дякую за вашу стійкість, пильність та відданість справі захисту українського неба! Ви героїчно ведете протиповітряні бої, відбиваєте масовані ракетні авіаційні удари, бороните повітряний простір нашої держави, тримають небо. З Днем повітряних Сил ЗС України», — йдеться у привітанні від Залужного.

Крім того, в Мережі наводять такі цікаві факти: з початку повномасштабного вторгнення росії бойові побратими з Повітряних сил знищили понад 3 500 цілей ворога.

Наші льотчики щоденно бережуть небо над головами українців, перетворюючи смертоносні московські ракети, дрони, літаки й гелікоптери в тонни залізяччя.



Українські пілоти щоденно вони завдають ударів по скупченнях загарбників та їхньої техніки. І коли український штурмовик бачить в роботі наші бойові борти, його серце радіє.



«Дякуємо та вшановуємо тих, хто загинув за вільне і чисте українське повітря, яким ми дихаємо, щоб разом продовжувати рух до перемоги!», — вітають Повітряні Сили українські розвідники.

Нагадаємо, що лише за минулу добу, 5 серпня, авіація Сил оборони завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу противника, знищивши його живу силу і техніку.



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