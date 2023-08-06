Майже 600 окупантів, 12 крилатих ракет та 10 БПЛА: в Генштабі назвали втрати російського ворога за добу
Розпочалась п’ятсот двадцять дев’ята доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти нашої країни.
Протягом минулої доби ворог завдав 20 ракетних і 62 авіаційних удари, повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.
Також окупанти здійснили 68 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки.
Відповідаючи на підступні удари ворога, авіація сил оборони за минулу добу завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу противника. А підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 2 пункти управління, 5 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 4 артилерійських засоби на вогневих позиціях, 5 складів боєприпасів та одну станцію радіоелектронної боротьби окупантів.
Завдяки влучним ударам українських бійців окупанти за добу втратили:
- 590 штатних одиниць особового складу;
- 5 танків;
- 11 бойових броньованих машин;
- 22 артилерійські системи;
- 1 одиницю РСЗВ;
- 10 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 12 крилатих ракет;
- 19 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 4 засоби спеціальної техніки.
Нагадаємо, що увечері 5 серпня та в ніч на 6 серпня ворог здійснив дві хвилі атак на Україну з повітря, із застосуванням авіації та ударних дронів-камікадзе.
Фото t. me/V_Zelenskiy_official/78