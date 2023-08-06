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Україна

Майже 600 окупантів, 12 крилатих ракет та 10 БПЛА: в Генштабі назвали втрати російського ворога за добу

8:55 6 серпня 2023
Українська артилерія

Розпочалась п’ятсот двадцять дев’ята доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти нашої країни.

Протягом минулої доби ворог завдав 20 ракетних і 62 авіаційних удари, повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

Також окупанти здійснили 68 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки.

Відповідаючи на підступні удари ворога, авіація сил оборони за минулу добу завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу противника. А підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 2 пункти управління, 5 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 4 артилерійських засоби на вогневих позиціях, 5 складів боєприпасів та одну станцію радіоелектронної боротьби окупантів.

Завдяки влучним ударам українських бійців окупанти за добу втратили:

  • 590 штатних одиниць особового складу;
  • 5 танків;
  • 11 бойових броньованих машин;
  • 22 артилерійські системи;
  • 1 одиницю РСЗВ;
  • 10 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 12 крилатих ракет;
  • 19 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 4 засоби спеціальної техніки.

Нагадаємо, що увечері 5 серпня та в ніч на 6 серпня ворог здійснив дві хвилі атак на Україну з повітря, із застосуванням авіації та ударних дронів-камікадзе.

Фото t. me/V_Zelenskiy_official/

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