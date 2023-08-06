Трапилася трагедія: стало відомо, чому Паулс насправді не зміг прийти на фестиваль «Рандеву»

Відомий композитор Раймонд Паулс, який написав пісні для багатьох відомих виконавців, в тому числі і для Алли Пугачової («Маестро», «Мільйон червоних троянд», «Справам — час», «Старовинний годинник») втратив на початку серпня дружину.

І саме тому не зміг прийти на фестиваль до Лайми Вайкуле «Рандеву».

Про це пишуть російські ЗМІ.



Повідомляється, що музикант прожив понад 60 років з однією жінкою — з коханою Ланою — Світланою Єпіфановою. Раймонд та Світлана познайомилися в Одесі у 1959 році. Композитор прибув туди на гастролі з Ризьким естрадним оркестром, а його майбутня дружина була екскурсоводом готелю Інтурист. Пара зіграла весілля у 1962 році, тоді ж у подружжя народилася дочка Анета. Наприкінці серпня 2023 року подружжя мало відзначити 61-у річницю весілля.

На жаль, життя розпорядилося інакше.

Минулого року Лана почала відчувати біль у нозі, і її прооперували. Але це не виправило ситуацію — вона стала важко пересуватися, розповів журналістам близький до сімейства чоловік. Тому Раймонду Паулсу було, звісно, не до фестивалю.

Ситуація погіршала цього року — на початку серпня жінка впала в туалеті і біль її стала нестерпною. Саме в цей день в гості до старого друга зайшла в гості Алла Пугачова. Вона наполягла на госпіталізації дружини композитора.

«Лана впала вранці другого серпня. Спочатку вона знаходилася вдома — ніхто не думав, що проблеми виявляться такими серйозними. Цього дня до них у гості приходила Алла Пугачова. Алла Борисівна радила звернутися до лікарів, переконуючи, що береженого Бог береже», — розповів журналістам друг родини.

Виявилося, що Алла Пугачова того дня бачила Лану Паулс востаннє.

Жінку прооперували, але її серце зупинилося. У Лани виявили метастази.

Поет Ілля Резнік розповів, що Раймонд Паулс передчував трагедію. Незадовго до її смерті він написав «Реквієм».

Наразі Маестро дуже переживав відхід дружини, але думає, що в іншому випадку Лана могла опинитися в ситуації «нескінченного болю».

Лана Паулс пішла з життя у віці 85 років.

Нагадаємо, раніше Лайма Вайкуле жорстко нагадала росіянам, кому насправді належить ідея фестивалю «Нова хвиля», який з подачі композитора Крутого перенесли до Сочі.

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