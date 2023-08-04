Суровий Раймонд Паулс: стало відомо, чому Маестро не зустрівся з Примадонною на «Рандеву»

Для багатьох шанувальників ім'я композитора Раймонда Паулся нерозривно пов'язане з Аллою Пугачовою. Адже він написав для неї такі хіти, як «Маестро», «Мільйон червоних троянд», «Справам — час», «Старовинний годинник» та інші.

Тому було б логічним чекати, що Паулс прийме участь у фестивалі Лайми Вайкуле, де була присутня Алла Пугачова. Крім того, і для самої Лайми для якої він став «хрещеним батьком» на естраді.

Невже між Пугачовою з Вайкуле, і Паулсом «пробігла чорна кішка»? — запитали місцеві журналісти відомого композитора.

Як виявилося, все набагато прозаїчніше: 87-річний композитор тепло відзивається про виконавиць і любить їх, але давно пропускає подібні заходи, оскільки вважає їхній формат неприйнятним для себе.

«Я останніми роками у Лайми на фестивалі не був. Це все не для мене. Там Лайма робить шоу на свій смак. Я вже це пройшов. Я хочу грати те, що мені подобається», — пояснив Раймонд Волдемарович у розмові з журналістами.

І співачки не ображаються, адже поважний вік і колишні заслуги композитора треба поважати.

Відзначимо, що без зірок «Рандеву"-2023 Лайми Вайкуле в Юрмалі не залишилося — зокрема, там запалювала українськими хітами Вєрка Сердючка, а Максим Галкін разом з Лаймою латиською (!) виконали її хіт радянських часів «Листя жовте».

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