36.30 / 36.89 39.95 / 40.79
Київ: +30
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Суровий Раймонд Паулс: стало відомо, чому Маестро не зустрівся з Примадонною на «Рандеву»

13:05 4 серпня 2023
Раймонд Паулс за роялем

Для багатьох шанувальників ім'я композитора Раймонда Паулся нерозривно пов'язане з Аллою Пугачовою. Адже він написав для неї такі хіти, як «Маестро», «Мільйон червоних троянд», «Справам — час», «Старовинний годинник» та інші.

Тому було б логічним чекати, що Паулс прийме участь у фестивалі Лайми Вайкуле, де була присутня Алла Пугачова. Крім того, і для самої Лайми для якої він став «хрещеним батьком» на естраді.

Невже між Пугачовою з Вайкуле, і Паулсом «пробігла чорна кішка»? — запитали місцеві журналісти відомого композитора.

Як виявилося, все набагато прозаїчніше: 87-річний композитор тепло відзивається про виконавиць і любить їх, але давно пропускає подібні заходи, оскільки вважає їхній формат неприйнятним для себе.

«Я останніми роками у Лайми на фестивалі не був. Це все не для мене. Там Лайма робить шоу на свій смак. Я вже це пройшов. Я хочу грати те, що мені подобається», — пояснив Раймонд Волдемарович у розмові з журналістами.

І співачки не ображаються, адже поважний вік і колишні заслуги композитора треба поважати.

Відзначимо, що без зірок «Рандеву"-2023 Лайми Вайкуле в Юрмалі не залишилося — зокрема, там запалювала українськими хітами Вєрка Сердючка, а Максим Галкін разом з Лаймою латиською (!) виконали її хіт радянських часів «Листя жовте».

717

Читайте нас у Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

кінь

Овнам — чудові ідеї, Рибам — грошові надходження, Левам — висока посада: гороскоп на день Чарівної Конячки-Модниці

Раймонд Паулс за роялем

Суровий Раймонд Паулс: стало відомо, чому Маестро не зустрівся з Примадонною на «Рандеву»

Всихання листя огірків

Найбільш ефективний засіб проти пожовтіння листя: дайте його огіркам у серпні, і вони знову стануть зеленими

Дизайнерка інтер’єру Тетяна Денисенко

«Кришталь із бабусиного серванту чудово поєднується із сучасним посудом», — дизайнерка інтер'єру Тетяна Денисенко

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту