Щомісячна надбавка у сумі 570 гривень: хто з пенсіонерів може її отримати

Крім пенсії деяким пенсіонерам належать ще й щомісячні доплати при досягненні певного віку. Право на таку доплату мають ті, чий загальний розмір пенсії не перевищує розміру середньої заробітної плати в Україні, який застосовується для обчислення пенсії за 2020 рік, тобто 10340,35 гривень.

Так, з 1 квітня 2020 року особам, які досягли 80 років, встановлюється доплата до пенсії у розмірі до 500 гривень, але внаслідок весняної індексації у 2022 році ця сума зросла до 570 гривень. Тобто пенсіонери, які досягли 80 років, за умови, що їхня пенсія нижча за 10340,35 грн, тепер можуть додатково отримувати 570 гривень до пенсії, зазначає видання На пенсії.

Окрім того, з 1 жовтня 2022 року пенсіонерам, яким виповнилося від 70 до 75 років, виплачується щомісячна компенсаційна доплата до пенсії у розмірі до 300 гривень. Така виплата встановлюється із дати досягнення 70-річного віку. А пенсіонери у віці 75+ після індексації, яку було проведено у 2022 році, одержують щомісячну надбавку у сумі 456 гривень.

Нагадаємо, що українські пенсіонери мають право і на грошову допомогу від Всесвітньої продовольчої програми ООН у розмірі від 100 до 600 гривень.

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