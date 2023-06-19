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Гроші

Додадуть до пенсії 570 гривень: кому з українців гарантовано надбавки до виплат

14:05 19 червня 2023
пенсіонерка

В Україні пенсіонерам, які досягли певного віку, виплачують до пенсії вікові надбавки.

Зокрема, пенсіонери віком від 70 до 80 років можуть отримувати від 300 до 570 гривень, нагадує «На Пенсії» .

При цьому не варто забувати, що вікова надбавка доплачується людям, чия пенсія не перевищує 10340 гривень.

Пенсіонерам віком 80+ встановлюють доплату до пенсії 570 гривень. При цьому доплата становитиме лише 114 гривень.

Оскільки пенсіонери від 75 до 80 років отримують щомісяця 456 гривень, а тим, хто за 80 років, цю суму збільшують до 570 гривень, доплачуючи різницю.

Середній розмір пенсії в Україні становить 5,2 тис. грн. При цьому пенсію до 3 тис. грн отримують 3,1 мільйона осіб, а від 3 до 4 тис. грн. — 2,2 мільйона українців.

За даними Пенсійного фонду, станом на квітень 2023 року в Україні пенсії отримували 10,697 мільйона людей.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, які періоди зараховуються до страхового стажу для нарахування пенсії з інвалідності.

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