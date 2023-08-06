Обстріли окупантами Донеччини: загинуло дві людини

Протягом минулої доби російські терористи завдали 16 ударів по мирному населенню Донецької області. Відомо про двох загиблих.

Про це повідомили у Національній поліції.

«Поліція задокументувала 16 ворожих ударів по мирному населенню. Окупанти застосували керовані авіабомби „ФАБ-250“, РСЗВ „Град“, артилерію. Армія росії атакувала 11 населених пунктів», — повідомляють правоохоронці.

Наслідки агресії рф

Загалом було пошкоджено 32 цивільних об'єкти:

28 житлових будинків;

школу;

підприємство;

автозаправну станцію;

склад;

гаражі;

автомобілі.

Зокрема ворог скинув дві авіабомби на Нью-Йорк, внаслідок чого загинула людина, ще двоє отримали поранення. Руйнувань зазнали 8 багатоквартирних будинків і 6 приватних, а також навчальний заклад.

«Ще один авіаудар керованою бомбою ворог завдав по Торському. Рашисти вщент зруйнували приватну оселю, під руїнами якої загинув чоловік», — додає поліція.

В Торецьку росіяни вдарили по автозаправці, люди не постраждали, а у Часовому Яру через артилерійські обстріли були пошкоджені 2 багатоквартирних будинки та 7 гаражів.

Останнім часом окупанти щодня відкривають вогонь по містах й селах Донецької області. Наразі, за повідомленням Донецької ОВА, кількість загиблих від агресії рф мирних мешканців регіону наближається до позначки у 1650 осіб, тоді як поранення станом на ранок 5 серпня отримали вже 3932 мешканці.

Прифронтові населені пункти регіону, і навіть ті, що знаходяться в відносному тилу, постійно перебувають під ударами. Саме тому людей закликають евакуюватись у більш безпечні регіони України. Під час вчорашнього засідання Координаційного штабу було прийнято рішення розширити примусову евакуацію дітей в регіоні. Список було доповнено ще 9 населеними пунктами.

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