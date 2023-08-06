«Я все благала: «Сергію, попроси, щоб хоч ручки її тобі показали. Ти їх впізнаєш»: болюча історія про військову, яка загинула від авіаудару

«В неї було яскраве життя, вона була щасливою з Сергієм»

«Сьогодні особлива дата! 4.08.2016 року відбулося наше весілля з моєю коханою Катрусею, яка не побоялась вийти заміж за скаліченого військового. Цей сміливий вчинок молодої дівчинки викликав цілий резонанс в усіх ЗМІ. Було багато журналістів, перед камерами яких ми з Катрусею були в розпачі. Наше весілля освідчувала знаменита на всю країну Ольга Гриневич, церемонію провели на подвір'ї Львівського військового шпиталю, з аркою. Все було наче в казці, співала скрипка, гурт «Аватіо» надав свої організаторські послуги, кружляв хоровод з ніжних, немов хмаринок, дівчаток. Про таке весілля ми й не мріяли, але це збулось, і ми були дуже вдячні всім причетним до організації та тим, хто нас надихав зробити цей непростий крок у невідомість.

Але сталася біда, і знову четвірка — 4.04.2023. Ця цифра не подарувала нам щастя як раніше, а відняла все саме дороге, про що міг мріяти чоловік — кохання, турботу, опіку, взаємність і підтримку у будь-яку мить життя. Чотири місяці, як загинула моя кохана дружина. Покинула назавжди цей неідеальний світ, в якому ми побудували своє щастя. Легких тобі хмаринок, моє Сонечко!"

Катерина Ющенко загинула 4 квітня 2023 року внаслідок російського авіаційного удару по Чернігівщині

Цей болючий та водночас щемливий пост присвятив своїй коханій дружині військовий ветеран Сергій Ющенко. Катерина Ющенко загинула 4 квітня цього року внаслідок авіаційного удару росіян на Чернігівщині. Її історія відома багатьом, адже під час роботи у львівському шпиталі вона знайшла своє кохання — пораненого розвідника Сергія. Дівчина ні на крок не відходила від нього, й влітку 2016 року пара побралась просто у медичному закладі. Останні роки подружжя жило в Глухові, де старший солдат Катерина проходила службу в одній із місцевих бригад за контрактом.

— Сергію досі боляче згадувати про пережите. Нема такого дня, щоб і я її не згадувала, не думала про Катерину. Все чекаю, що напише… Не уявляю, як важко чоловіку жити з цим болем, бачити її речі… Вона як красива маленька пташка, які довго не живуть… Але в неї було яскраве життя, вона була щасливою з Сергієм. Вона дуже його любила і він був чоловіком її життя, — розповідає «ФАКТАМ» волонтерка Леся Менкуш-Мальків. — Катерина родом з Луганської області. Вона змалечку була вмотивованою, мужньою та патріотично налаштованою. У неї ніколи не було компромісів щодо агресора, вона розуміла, що шлях один — боротись.

Вона ще ходила до школи, коли у 2014 році почалась АТО. І з того часу всіляко підтримувала з рідними українських військових, пригощаючи їх смаколиками. Особливо їм смакували пироги, які Катя пекла зі своєю мамою. Зрештою, на позиціях дівчина і зустріла Сергія, їх познайомив спільний друг. У чоловіка від попереднього шлюбу були син та дочка, а Катерині тоді стукнуло 18. Між нами спалахнули почуття й вони почали зустрічатись. Батьки дівчини не були проти їхніх стосунків. А вже у травні 2016 року Сергій Ющенко отримав важке поранення під Кримським — в нього були забої серця, легень, перелом щелепи, ушкодження обличчя, грудної клітки, хребетного каналу. Товариш його загинув… Коли лікарі сказали, що, скоріш за все, чоловік не зможе ходити, Катерина їм не вірила. Вона весь час сподівалась, що їхнє велике кохання зробить диво. Далі був шпиталь у Львові.

"Катя дуже любила Сергія, він був чоловіком її життя", — каже волонтерка Леся Менкуш-Мальківа

За словами співрозмовниці, в неї досі перед очима перша зустріч із закоханою парою — Катерина сиділа біля свого непритомного чоловіка. Не залишала ні на мить.

— Так левиці охороняють своїх поранених левів… — згадує Леся. — Пізніше ми взнали історію, як вона прийняла рішення їхати вслід за евакуаційним медичним бортом, коли його, важкопораненого, везли з поля бою то в один шпиталь, то в інший. Потім було повільне одужання Сергія, повернення до життя. І одного дня ми разом з іншими колегами-волонтерами вирішили влаштувати цій парі весілля, незабутнє, щоби на все життя запам’ятали й правнукам розповідали…

Свято провели у скверику на території шпиталю. Спекли торта. А потім, коли прекрасна наречена змінила босоніжки зі стразами на берці, їй знімали вельон. Ми із волонтерами фіксували все своїм фотоапаратом, співали «Горіла сосна, палала», і Сергій замріяно дивився на свою Катю. Всі українські ЗМІ писали про їхнє весілля. А Катруся плакала. Вона не звикла до такої уваги. Пізніше це фото з весілля, де вона плаче, чомусь взяла собі як основне. Я тоді запитала Катрусю: «Чого ти, сонечко?» З'ясувалось, що їй боліли болі коханого. Коли Сергій зміг обходитися без її допомоги, пішла до війська у 2018 році замість нього. Бо це було її мрією.

Свято провели у скверику на території шпиталю

«Коли була загроза ракетних ударів, Катя весь час мене попереджала, а себе не змогла врятувати»

Повномасштабне вторгнення застало Катерину Ющенко в Енергодарі. Потім була Охтирка.

— У своїх повідомленнях вона весь час просила лише за свій підрозділ, а я чим могла, допомагала, — розповідає Леся. - Коли була загроза ракетних ударів, Катя весь час мені про це писала, попереджала. Та сама не змогла себе врятувати. 5 квітня зранку крик її чоловіка: «Пані Леся! Загинула моя кохана дівчинка, моя Катруся!» Під час авіаудару на Чернігівщині окупанти поцілили туди, де вони несли службу, і четверо бійців загинули. І наша світла Катерина. Їх всіх привезли додому. Труна закрита. Я все благала: «Сергію, попроси, щоб хоч ручки її тобі показали. Ти їх впізнаєш… Так тобі буде легше. Це жорстоко, але ти сильний, ти зможеш».

Свій останній спочинок військова Катерина Ющенко та її побратим Олександр Жук, з яким загинули разом, знайшли у Глухові на Алеї Слави. Не відходили від труни батьки та чоловік на візку.

Катерину Ющенко та її побратима Олександра Жука, з яким загинули разом, поховали у Глухові на Алеї Слави

Того квітневого дня падало багато снігу. Старожили кажуть, що він чомусь завжди випадає, коли втрачаєш когось дуже дорогого та рідного… Так і було. Бо боліло аж до неба.

Раніше «ФАКТИ» рорзповідали історію матері, яка втратила двох синів-військових і пішла служити в ЗСУ, щоб помститися путіну.

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