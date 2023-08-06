Максим Галкін показав, як виросли син та донька Алли Пугачової

Як відомо, Алла Пугачова разом з чоловіком Максимом Галкіним та дітьми знаходиться зараз в Юрмалі. Подружжя підтримало свою подругу Лайму Вайкуле в проведенні пісенного фестивалю Laima Rendezvous Jurmala.



А найменші члени родини проводять весело час на Ризькому узбережжі, займаються своїми справами й відпочивають.

Максим Галкін багато часу проводить з двійнятами. Він показав, як зараз виглядають Гаррі та Ліза.

Щасливий батько в Instagram опублікував фото Гаррі, який будує щось з піску на березі моря.

«Будівельник росте», — повідомив Максим.

На що коментатори відмітили, що хлопець дуже гарний та харизматичний.

А про свою красуню доньку Галкін записав відео. Люблячий тато порівняв, як виглядала Ліза, коли їй було 3 роки, й зараз.

«Та ж дівчинка, ті ж сходи, а де ж пісенька», — так гуморист пидписав відео.

На перших кадрах маленька Ліза милувала батька своєю дитячою безпосередністю, коли спускаючись по сходах з сумочкою у руці, співала пісеньку про тата, притоптуючи ніжкою в такт своїй мелодії, та ніяк не хотіла заспівати ту, пісню, яку просив батько «про дорогу».

Зараз Максим знов зловив момент, коли донька так само спускається тими самими сходами. Але дівчинка подорослішала, стала стрункою та витонченою, справжньою красунею.

Коли батько, як колись, попросив Лізу заспівати, вона засоромилася й відповіла відмовою.

Шанувальникам та фанатам Максима Галкіна відео сподобалося. Вони залишили багато компліментів на адресу зіркових батьків та їхніх дітей: «респект батькам», «в таких чудових батьків не може бути поганих дітей», «донька — красуня та розумниця», «мама — королева, а донька — принцеса» і таке інше.

Нагадаємо, в Юрмалі на фестивалі у Лайми Вайкуле Пугачова та Галкін поспілкувались з російськими та українськими виконавцями, які виступили проти російської агресії в Україні. А пісня Вєрки Сердючки з новою назвою Russia goodbye, яка потужно лунала в концертному залі Дзінтарі, дуже сподобалась не тільки публіці, а й Примадонні.

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