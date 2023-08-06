Чонгарський міст «втомився», КПП «Чонгар» окупанти закрили: що відбувається

Після кількох атак на Керченський міст, ЗСУ завдали удари високоточною зброєю в районі Генічеських мостів, які йдуть на Арабатську Стрілку. Ці мости з'єднують окуповану частину Херсонської області з Кримським півостровом. Зокрема, під удар знов попав Чонгарський міст.

В районі окупованого Генічеська чути потужні вибухи. Попередньо, ракета прилетіла на міст, який веде на Арабатську стрілку.

Про це повідомили в «Центрі національного спротиву».

В російських пабліках пишуть, що було 3−4 прильоти. Зокрема, запорізький колаборант Рогов повідомив, що були нанесені ракетні удари по Чонгарському мосту. Обсяг пошкоджень наразі невідомий.

Блогер з ніком Николаевский Ванек повідомив, що КПП «Чонгар» окупанти зараз закрили.

Крім того, за його інформацією, ще 31 липня росіяни закрили доступ до Арабатської стрілки цивільним і перемістили туди «дуже багато різного всякого».

За інформацією «РИА Новости», було зафіксовано приліт по мосту через протоку Тонкий, що з'єднує Генічеськ з Арабатською стрілкою. Загалом летіло 12 ракет, 9 з яких російське ППО нібито збило.

Гауляйтер Херсонщини Сальдо заявив про перебитий газопровід до Генічеська, який пролягає поруч з мостом.

За версією Сальдо, удару було завдано ракетами Storm Shadow. Одна з них влучила у дорожнє полотно мосту.



Нагадаємо, вчора вранці морський дрон атакував російський танкер Sig, який возить нафтопродукти з рф до Сирії для «потреб російського угруповання». А перед цим у бухті Новоросійська дрони завдали шкоди великому десантному кораблю «Оленегорський горняк», який довелося буксувати на ремонт.

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