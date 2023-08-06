Меган Маркл залишилась без теплих слів: королівська сім’я не привітала герцогиню з 42-річчям

У п'ятницю, 4 серпня, Меган Маркл відсвяткувала свій 42 день народження. Принц Гаррі, замовив столик у наймоднішому ресторані в Монтесіто, щоб романтично привітати кохану дружину.

Разом з тим решта британської королівської родини взагалі не згадали про день народження Меган у мережі, хоча раніше публікували великі привітання на багатьох сайтах.

Про це пишуть британські та американські ЗМІ.



Так, минулого року, на 41-й день народження Меган, принц Вільям та Кейт Міддлтон, а також Чарльз III та королева Камілла публічно привітали герцогиню Сассекську у соціальних мережах.

«Вітаємо герцогиню Сассекську з днем народження!» — йшлося у твіті, опублікованому в офіційному обліковому записі принца та принцеси Уельських. Твіт супроводжувався фотографією дружини принца Гаррі.

При цьому, на запити ЗМІ, королівські помічники минулого тижня заявили, що вони відзначають дні народження тільки працюючих членів королівської сім'ї, і лише у своїх офіційних облікових записах у соціальних мережах. Щоправда, минулими роками це нікому не заважало вітати Меган Маркл та принца Гаррі зі святами.

Ще одна прикра «випадковість»: цього року публічні привітання з днем народження не отримали також і діти герцогів Сассекських: принцесі Лілібет виповнилося два роки 4 червня, а принцу Арчі — чотири роки 6 травня, в день коронації його дідуся Чарльза III.

Крім того, значно зменшилась кількість вітань Меган Маркл від людей, яких раніше вважали її близькими друзями. Зокрема, від тенісистки Серени Вільямс, яка з'являлася у скасованому тепер подкасті Spotify Archetypes невдовзі після дня народження Меган Маркл минулого року. Серена також і словом не обмовилась про день народження своєї подруги.

Також стало відомо, що король Чарльз III не покликав Гаррі і Меган на поминки з нагоди роковин від дня смерті Єлизавети II.

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