Меган Маркл стукнуло 42 роки: як герцогиня відсвяткувала день народження

Меган Маркл, яка раніше потрапила у скандал через жорстоке поводження з прислугою, 4 серпня виповнилося 42 роки. Принц Гаррі приготував дружині сюрприз — замовив столик у наймоднішому ресторані в Монтесіто, щоб романтично відсвяткувати день народження герцогині.

Сассекси відвідали італійський заклад Tre Lune. Ресторан користується величезною популярністю серед знаменитостей, які проживають у Монтесіто та сусідніх з ним містах. Тут люблять посидіти Кевін Костнер, Кім та Кортні Кардаш'ян, Еллен де Дженерес та інші зірки.

Сассекси відвідали італійський ресторан Tre Lune, який користується величезною популярністю у знаменитостей

Ціни у ресторані варіюються від 24 доларів до 61 долара за страву. Любителі італійської кухні мають можливість вибрати з 24 різних страв з пасти та ризотто, а також безліч м'ясних та рибних страв — від філе лосося за 44 долари до стейка міньйон за 65 доларів.

Гаррі та Меган були в гарному настрої. Вони багато сміялися і явно залишилися задоволені ввечері.

Це вперше, коли герцога та герцогиню помітили разом на публіці на тлі чуток про їхнє майбутнє в Голлівуді та проблеми у шлюбі.

Меган виглядала стильно в чорно-білій сукні Posse без бретельок (240 доларів) у поєднанні з її улюбленою сумкою Cult Gaia та чорними сандалями з ремінцями на плоскій підошві. Наряд доповнювали масивні золоті сережки-кільця, а також браслети на одному зап'ясті, у тому числі улюблений браслет герцогині Cartier Love за 5427 доларів та тенісний браслет Jennifer Meyer із золотим мінібезелем за 3736 доларів.

Гаррі був в лляній синій сорочці й білих штанях.

Гаррі й Меган були в чудовому настрої, багато сміялися і явно залишилися задоволені вечором

Важко сказати, чи запрошували Сассекси когось цього вечора. Потрапити до ресторану папараці не вдалося. Репортери змогли лише з'ясувати, що у закладі побували цього дня музикант Тревіс Баркер, а також Метт Коен, чоловік близької подруги Меган Хізер Дорак. До речі, Коен вийшов із ресторану разом із герцогом та герцогинею.

Сассекси сіли в машину, яка явно чекала на них, і швидко поїхали.

Нагадаємо, Король Великобританії Чарльз III вирішив не кликати свого молодшого сина принца Гаррі та його дружину Меган Маркл на поминки з нагоди річниці від дня смерті Єлизавети II.

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