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Чому гірчать огірки: п'ять причин і що городникові з цим робити

14:14 7 серпня 2023
Огірки

Правильний догляд за огірками, у тому числі й полив, впливають на смакові якості цього овоча.

Як стверджують автори каналу «Дача. Сад та город», гіркий смак найчастіше є наслідком «стресових ситуацій»:

  • Недостатнього або нерегулярного поливу;
  • Поливу холодною (нижче 20 градусів) водою;
  • Великих перепаді денної та нічної температури;
  • Підживлення грунту перед посадкою огірків кінським перегноєм, а не рекомендованим коровʼячим.

Втім, причиною гіркоти може бути й сам сорт огірків, схильний до цього.

Аби огірки не гірчили, їх радять своєчасно поливати, мульчувати грядки, вкривати рослини під час похолодання.

Про підживлення для огірків, які зроблять овочі солодкішими та смачнішими, читайте на нашому сайті.

Фото Pixabay

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