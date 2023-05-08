Огірки стануть солодшими: просто додайте кавову гущу

Надмірне підживлення огірків може бути тривожною проблемою, адже це гальмує їхній ріст. Важливо використовувати збалансоване підживлення, щоб допомогти лозі дати хороший урожай. Спробуйте ці добрива для огірків, зроблені своїми руками, для отримання здорового врожаю, пише сайт Balcony Garden Web.

Кісткове борошно має високий вміст фосфору, калію, азоту і кальцію, які можуть допомогти рослині мати пишний ріст. Ви можете ретельно подрібнити курячі або тваринні кістки в м'ясорубці до утворення дрібної суміші. Додавайте 4−5 чайних ложок цієї суміші в ґрунт на одну рослину раз на 2−3 місяці, щоб прискорити ріст. Чому варто використовувати це добриво? Воно дає більші та смачніші плоди.

Додайте 2−3 склянки шроту ламінарії до 1−2 склянок води і підгодуйте рослини огірків. Шрот ламінарії допомагає підвищити рівень калію в ґрунті, а він необхідний огіркам на завершальній стадії росту, коли вони починають цвісти і плодоносити. Добриво забезпечує стійкість до шкідників і сприяє зміцненню рослини. Також можете спробувати чайну заварку та кавову гущу з низьким вмістом азоту. Рослини огірків потребують азоту на всіх етапах росту, але в менших кількостях. Таким чином, це допоможе вашим огіркам вирости солодшими.

Нагадаємо ще одну пораду щодо підживлення огірків на основі сметани, від якого навіть «дохлі» огірки почнуть стрімко зростати і зовсім не хворітимуть.

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