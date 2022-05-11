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Як правильно поливати огірки, щоб вони добре росли й не гірчили

12:55 11 травня 2022
огірки

Огірки — культура популярна, але всі знають, що іноді плоди гірчать. Причина проста — неправильний полив. А скільки ж води потрібно огіркам — знає городниця Раїса Поймало:

«Молодим сходам до цвітіння достатньо 4−5 літрів на квадратний метр раз на 2−3 дні, залежно від погоди. Під час цвітіння потрібно 10−12 літрів на квадратний метр, із частотою поливу — раз на 3 дні. У період плодоношення — 12−13 літрів на квадратний метр. У спеку із суховіями потрібен щоденний полив.

У теплиці правила поливу мало відрізняються. У сонячну погоду, коли теплиця сильно прогрівається, потрібно щоденне зволоження ґрунту. Важливо робити все вчасно: до цвітіння поливати вранці, у період плодоношення — увечері, коли сонце близько до горизонту. Оптимальна температура води +21−25 градусів, мінімальна +12 градусів. Перевірте вологість ґрунту перед поливом, перезволоження може викликати загнивання коріння!"

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