Циганков забив гол-красень у дебютному матчі Довбика за «Жирону» (відео)

Іспанська «Жирона», яка підписала контракт з форвардом збірної України Артемом Довбиком, виграла матч у італійського «Лаціо» (2:1) і здобула передсезонний трофей Коста Браво, який розіграний 46-й раз.

Одним із героїв поєдинку став футболіст збірної України Віктор Циганков, який розкішним ударом з-за меж штрафного майданчика на 50-й хвилині вивів свою команду вперед. Через 20 хвилин уругваєць Стуані подвоїв перевагу господарів поля, а на 76-й хвилині колишній форвард каталонців Кастельянос, який минулого сезону оформив покер у ворота «Реала», дозволив «Лаціо» відіграти один м'яч — 2:1.

Зазначимо, що на 73-й хвилині у складі «Жирони» дебютував Артем Довбик (через 8 години після підписання контракту), якого тепло зустріли вболівальники іспанської команди.

Артем Довбик дебютував за "Жирону" у день підписання контракту

Нагадаємо, що перший офіційний поєдинок сезону «Жирона» проведе 12 серпня, коли в рамках 1-го туру чемпіонату Іспанії зіграє в гостях з «Реал Сосьєдад».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Віктор Циганков показав новонародженого сина та розсекретив незвичайне ім'я малюка.

Фото ФК «Жирона»

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