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Спорт

«Жирона» з історичним досягненням партнера Циганкова обіграла «Реал» із Луніним: відеоогляд матчу

8:37 26 квітня 2023
Жирона з Віктором Циганковим

У рамках 31-го туру іспанської примери «Жирона», яка вистояла на «Камп Ноу» проти «Барселони», приймала на своєму полі мадридський «Реал».

У стартових складах обох клубів вийшли українці — у «Жирони» звичне місце в півзахисті зайняв Віктор Циганков, а у «Реала» місце у воротах посів Андрій Лунін. У підсумку голкіпер «вершкових» пропустив одразу чотири м'ячі (Циганков результативними діями не відзначився), і поєдинок завершився перемогою каталонської команди — 4:2 (Кастельянос, 12, 24, 46, 62 — Вінісіус Жуніор, 34, Лукас, 85).

Додамо, що форвард «Жирони» Валентин Кастельянос став першим у нинішньому столітті (і першим з 1947 року) футболістом, якому вдалося оформити «покер» у ворота «Реала» в матчі чемпіонату Іспанії. На міжнародній арені це вдалося десять років тому, 24 квітня 2013-го, поляку Роберту Левандовському в півфіналі Ліги чемпіонів, коли той виступав за дортмундську «Борусію».

Примітно, що буквально кілька тижнів тому, після каталонського дербі з «Барселоною», Кастельяносу довелося видалити свої сторінки в соцмережах після хвилі критики, яка на нього обрушилася після промаху в матчі з «блау-гранас». Тепер він герой «Жирони» й увійшов в історію іспанської примери. Воістину мінлива доля футболіста…

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Циганков показав новонародженого сина та розсекретив незвичайне ім'я малюка.

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