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Спорт

Без забобонів: Циганков показав новонародженого сина та розсекретив незвичайне ім'я малюка (фото)

9:11 28 березня 2023
Віктор Циганков

Півзахисник Віктор Циганков, який не допоміг збірній України уникнути поразки від Англії у відборі Євро-2024, повернувся з національної команди та вперше зустрівся з новонародженим сином.

«Леон Циганков. 21.03.2023. Це справжнє щастя», — написав новоспечений батько на своїй сторінці у Instagram. При цьому Циганков виявився не забобонним та не став ховати малюка від сторонніх очей, показавши спадкоємця.

Нагадаємо, що Циганков узимку перейшов із київського «Динамо» до іспанської «Жирони». У примері футболіст провів 7 матчів та вже встиг забити 3 м'ячі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що футболіст збірної України Віктор Корнієнко вдруге став батьком та показав малюка.

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