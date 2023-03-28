Без забобонів: Циганков показав новонародженого сина та розсекретив незвичайне ім'я малюка (фото)
Півзахисник Віктор Циганков, який не допоміг збірній України уникнути поразки від Англії у відборі Євро-2024, повернувся з національної команди та вперше зустрівся з новонародженим сином.
«Леон Циганков.
Нагадаємо, що Циганков узимку перейшов із київського «Динамо» до іспанської «Жирони». У примері футболіст провів 7 матчів та вже встиг забити 3 м'ячі.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що футболіст збірної України Віктор Корнієнко вдруге став батьком та показав малюка.372
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