Для евакуйованих з окупованих територій відкрили ще один коридор на кордоні, — Мінреінтеграції

Минулого місяця з прикордонної Сумської області запустили безкоштовні евакуаційні потяги до Києва. Ними можуть скористатися не лише мешканці регіону, але й ті українці, які через бойові дії опинилися на тимчасово окупованих територіях і можуть через російську Бєлгородську область дістатися державного кордону.

Як повідомляють у Мінреінтеграції, на підконтрольну територію України можна повернутися через пункт пропуску Колотилівка (Бєлгородська область рф) — Покровка (Сумщина).

Пункт перетину на кордоні відновив свою роботу з пропуску українці. З українського боку діє волонтерський гуманітарний центр, де громадяни можуть отримати безкоштовну психологічну, юридичну та гуманітарну допомогу, а також переночувати і дістатися до Сум або інших міст України.

В ДПСУ уточнили, що всі пункти пропуску на кордоні з росією залишаються закритими, але у пункті «Покровка» фіксували, що суміжна сторона пропускає громадян України у нашому напрямку.

«Нагадуємо, що охочі евакуюватися із Сумської області можуть також скористатися спеціальним евакуаційним поїздом Суми — Київ. Він щодня курсує з Сум: відправляється о 6:47 і прибуває до Києва об 11:41. На вокзалі „Укрпошта“ виплачує кожному громадянину по прибуттю 3 тисячі гривень для дітей та осіб з інвалідністю та 2 тисячі гривень для всіх інших осіб. Усіх охочих Київська ОВА буде розміщувати в модульному містечку Вишгородського району», — нагадали у міністерстві.

З питань евакуації можна звертатися за телефоном гарячої лінії Сумської ОВА: (0542)-77−99−55 або на цілодобову гарячу лінію Мінреінтеграції: 15−48. Для повідомлень через месенджери WhatsApp/Telegram/Viber діє номер: (096) 078−84−33.

Нагадаємо, що нещодавно Координаційний штаб з питань проведення обов’язкової евакуації населення в умовах воєнного стану підтримав рішення Харківської ОВА щодо вивезення 194 дітей із 10 населених пунктів Вовчанської міської територіальної громади Чугуївського району.

Фото зі сторінки ДПСУ

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