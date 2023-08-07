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ONUKA вперше показала обличчя новонародженої доньки

17:09 7 серпня 2023
ONUKA

ONUKA (Ната Жижченко), яка нещодавно вдруге стала мамою, вперше показала обличчя новонародженої доньки Ліни. Артистка опублікувала в соцмережі кілька світлин з дітьми та домашнім улюбленцем Піфом. Ната показала, як виглядають її материнські будні в сімейному будинку на Чернігівщині.

«А я віддам тобі своє сердечко або трохи Сіверщини», — коротко підписала фото ONUKA.

Фоловери засипали Нату компліментами та привітаннями знародженням доньки.

«Фантастичні фото, у вас прекрасна сімʼя, хай все буде у неї добре завжди.
Найщиріші вітання з народженням донечки! Хай Бог благословить! Тепер у вас є чудова пара! Прекрасна сім"я ! Ви для мене приклад! Любові вам та благословень ! Любуюся вашими фото! Дякую вам!
Як вам личить ще і донечка, зовсім інша енергетика», — пишуть в коментарях.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що учасник першого сезону шоу «Холостячка» Олексій Тригубенко вперше став батьком.

Також українська модель та ведуча шоу «Топ модель по-українськи» Алла Костромічова народила доньку.

Фото: instagram.com/onukaofficial

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