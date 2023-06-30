Алла Костромічова вдруге стала мамою та розсекретила ім’я дитини



Українська модель та ведуча шоу «Топ модель по-українськи» Алла Костромічова поділилася новиною про поповнення в родині. Зірка розповіла, що вдруге стала мамою. Вона одразу назвала стать дитини — у них з’явилася донька. Алла також розсекретила імя новонародженої. Дівчинку назвали Авророю. Щаслива матуся поділилася в інстаграмі і першим фото з немовлям.

«Аврора», — коротко підписала фото Алла.

Нагадаємо, разом із чоловіком — американським бізнесменом Джейсоном Капоне модель виховує семирічного сина Сальваторе.

«ФАКТИ» також повідомляли, що хореограф Максим Чмерковський вдруге став батьком.

А дружина грузинського шоумена і продюсера Іраклі Макацарія народила первістка.

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