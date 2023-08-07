«Чим печернішою буде росія — тим спокійніше для цивілізації. Не хотілося б побачити меч джедая у лапах чікатіла», — Невзоров

Публіцист Олександр Невзоров розповів, що у російські виші почали на дуже пільгових умовах приймати дітей учасників війни в Україні, і пояснив, чим це закінчиться для науки росії.

«Звершилося. Ура. Діточок орків справді почали приймати до університетів на немислимо пільгових умовах, — пише Олександр Невзоров, якому в росії винесли «вирок», у своєму блозі в Telegram. — Пацанчики, чиї татки «воюють», легко проходять навіть на фізтех, на факультети прикладної математики, в круті медвузи і т. д. Як правило, «пацанчики» навіть по ЄДІ мають бали вдвічі нижче за елементарно прохідний.

А ось це вже справді чудові новини. Справжня деградація потребує не тільки часу та умов. Їй потрібні ще кадри.

Путинський непереможний кретинізм, війна і боягузтво народу забезпечать усе, що необхідно. Пришестя у російську «науку» недоросків, «дітей сво» та інших персонажів, піднятих «з навпочіпок», надасть відмінний імпульс до деградації та виродження тих залишків академізму, що ще існують.

Російська «наука» стане ще смішнішою, а могила — ще глибшою та безвилазнішою.

Сучасна наука, безумовно, казково посилює можливості тієї держави, яка її вигодувала. Але ми вже знаємо, що будь-яка сила, будь-які потенціали використовуються росією лише «на зло». Для злочинів та урочистостей підлості та беззаконня.

Отже, чим печернішою росія буде — тим спокійніше для цивілізації. Не хотілося б побачити меч джедая у лапах чікатіла.

На щастя, «сво» неминуче забезпечить найтрагічніші наслідки та неминучу деградацію всього в росії, від фізики до медицини. Приклад із фізтехом — лише один із безлічі подібних.

Звісно, велику частину деградаційної роботи зробить сама росія, але й світ уже активно їй допомагає. США ввели санкції проти Інституту загальної фізики РАН, Казанського наукового центру РАН, Інституту фізики твердого тіла РАН, повідомили у Мінфіні США".

Фото із соцмереж

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