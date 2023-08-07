Дрони, тепловізори, автівки, ліки, медичне обладнання: група компаній «Здоров'я» щодня допомагає українським військовим

З початку повномасштабної війни фармацевтична компанія «Здоров'я» стала до лав тих, хто допомагає нашій армії. Керівництво підприємства постійно на зв’язку з військовими Харківщини з різних підрозділів, щоб оперативно реагувати на їхні потреби.

У липні фармкомпанія «Здоров'я» подарувала рентгенологічній клініці одного з медичних закладів Слобожанщини сучасну рентгенографічну систему UNIVERSAL X URS. У цьому лікувальному закладі реабілітацію та відновлення проходять поранені бійці ЗСУ.

Рентгенографічна система вироблена в Іспанії, а її конструкція забезпечує максимальну гнучкість та ефективність. Вона поєднує в собі сучасні технології високочастотних рентгенівських випромінювачів та керованого мікропроцесора. Це забезпечує вищу якість зображення та меншу дозу опромінення для хворого. Архітектура системи дозволяє працювати одночасно з двома пацієнтами.

Також компанія постійно передає медикаменти різним закладам України, де лікуються наші Захисники.

Надана гуманітарна допомога міській клінічній лікарні № 17, міській клінічній лікарні № 25, військовій частині 3306, військовій частині А0409, управлінню станції швидкої медичної допомоги.

З початку війни було надано благодійної допомоги лікарськими засобами на суму понад 25 млн грн. Керівництво та співробітники компанії постачали аптечки першої допомоги для літніх людей, дітей та жінок до бомбосховищ на станціях метрополітену. За час запровадження воєнного стану підприємства неодноразово передавали лікарські засоби до Головного управління Міністерства внутрішніх справ Харківської області, спеціальних підрозділів поліції, КП «Харківські теплові мережі» та інших комунальних підприємств. У червні 2023 року допомогу спрямували до клінічних лікарень № 27 і № 13 та Національного інституту терапії ім. Л. Т. Малої НАМНУ у Харкові, а також до Запорізької обласної клінічної лікарні. Потрібні медпрепарати отримали Інститут кардіології, клінічної та регенеративної медицини ім. Академіка М. Д. Стражеска НАМНУ, Київська клінічна лікарня на залізничному транспорті № 2, Міністерство оборони України, військові частини.

Окрім медичної допомоги, підтримують військових і тактичними засобами. За пів року фармкомпанія «Здоров'я» придбала для армії понад 60 квадрокоптерів, частина з яких оснащена тепловізорами.

Велику партію цих дронів передали Державній прикордонній службі України, щоб підсилити захист наших рубежів.

За час війни група компаній «Здоров'я» стала надійним тилом і підтримкою для підрозділів ЗСУ — неодноразово допомагали технікою, машинами й обладнанням. Для виконання військових задач передали майже 20 автомобілів, у тому числі броньований автомобіль Mercedes G-500 для спеціального підрозділу. А крім того, ще автобус та екскаватор. Компанія надала фінансову допомогу для ремонту машин для ППО та придбала комплекти технічного обладнання для автомобілів (домкрати, набори інструменту, аптечки).

До цієї справи долучаються і працівники — централізовано й особисто. Протягом перших трьох місяців бойових дій було закуплено продуктів та виготовлено понад 5000 обідів для військових у Харкові. Ця ініціатива підтримується і до сьогодні. Компанія допомогла з виробництвом пічок-буржуйок для обігріву військових опорних пунктів та забезпечила дровами, які закупались та підвозились силами компанії. Співробітники самостійно виготовляли окопні свічки й буржуйки для захисників. Крім цього, для виробництва окопних свічок було передано тонну воску. Все це доставлялось прямо у військові частини керівництвом та співробітниками компанії «Здоров'я».

В перші місяці війни група «Здоров'я» передавала паливні генератори частинам ЗСУ, а блокпости на вулицях міста забезпечила електрообігрівачами.

У фармкомпанії переконані, що сьогодні так само важливо допомагати дітям, як і нашим захисникам. Тому паралельно з постійною підтримкою військових засновують нові ініціативи, спрямовані саме на підростаюче покоління. Одним з таких напрямів роботи є співпраця з Art&Health Hub by Zelo у Харкові. Артцентр Zelo об’єднує велику кількість митців, які займаються з дітьми співами, танцями, акторською грою, різними прикладними видами мистецтва.

Попри війну в країні у 2023 році три компанії групи «Здоров'я» — «Здоров'я», «Здоров'я Народу» та «Фармекс» — в очній формі пройшли інспектування Держлікслужбою України й були рекомендовані до отримання сертифіката GMP. Підприємства продовжують виробляти лікарські засоби та вчергове довели, що діяльність компаній групи «Здоров'я» відповідала й відповідає вимогам належної виробничої практики (GMP). У 2022 році було зареєстровано 7 нових препаратів, а ще 35 знаходяться на стадії розробки.

«Наші Захисники сьогодні борються за майбутнє кожного з нас. Ціною власних життів вони по сантиметру відвойовують рідну землю. Наш обов’язок — допомагати їм у цьому й забезпечувати необхідним. Як фармацевтична компанія долучаємося й до лікування та реабілітації поранених. Відповідальний бізнес став надійною опорою для держави та військових у цій війні», — підкреслює голова наглядової ради фармацевтичної компанії «Здоров'я» Олександр Доровський.

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