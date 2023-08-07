За оцінками Міністерства оборони Великої Британії, тисячі російських десантників могли бути поранені або вбиті в ході агресивної війни проти України. Про це британці повідомили у своєму щоденному повідомленні в Twitter. Вони послалися на заяви командувача повітряно-десантних військ країни-терористки генерал-полковника михайла теплінського.

Британці зазначили, що у промові, записаній 2 серпня на щорічних урочистостях російських повітряно-десантних військ, він заявив, що 8500 поранених десантників згодом повернулися на фронт або навіть відмовилися покинути лінію фронту. Трохи пізніше промова була видалена з сайту російського військового телеканалу «Звезда».

«Він не прокоментував, скільки військовослужбовців було вбито або занадто серйозно поранено, щоб повернутися в стрій, — написали експерти. — Але цифри теплінського підтверджують припущення, що щонайменше 50 відсотків з 30 000 десантників, які були розгорнуті в Україні в 2022 році, були вбиті або поранені».

Раніше повідомлялося, що за даними Генштабу, окупанти потай ховають загиблих на фронті через великі втрати.

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