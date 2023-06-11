Протягом поточної доби ворог завдав по території України 25 авіаційних ударів, а також здійснив близько 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Такі дані наводить у вечірньому зведенні Генеральний штаб ЗСУ.

Своєю чергою авіація Сил оборони за добу завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу противника, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 пункти управління, 2 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях та радіолокаційну станцію противника.

Тим часом ворог не полишає планів окупації Донецької і Луганської областей, зосереджуючи зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Марїнському напрямках, де тривають важкі бої. Так протягом доби там відбулось 19 бойових зіткнень.

А на Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії під прикриттям своєї авіації. Однак і там серед мобілізованого особового складу противника відзначаються пригнічений настрій через нерозуміння завдань та цілей так званої «спеціальної воєнної операції». Також на моральний стан російських окупантів впливає невизначеність термінів залучення до бойових дій та перебування у складі збройних сил.

Приводом для «занепокоєння» є і великі втрати живої сили ворога. Зокрема, через безуспішні штурмові дії та спроби покращити своє тактичне положення на Бахмутському напрямку, багато особового складу втратили підрозділи повітряно-десантних військ.

Також загарбницькі війська вже напряму відчувають вплив санкцій, застосованих у світі до оборонної промисловості рф — за наявною інформацією, великі партії 122 та 152 мм артилерійських боєприпасів 2023 року виробництва вже заборонені до використання через їх самодетонацію.

Нагадаємо, що останнім часом окупанти активізували обстріли цивільних у Херсонській області — по самому місту б'ють з артилерії, а також обстрілюють тих, хто намагається переплисти Дніпро, аби врятуватися від повені.

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