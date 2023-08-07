Протягом минулої доби ворог завдав 30 ракетних (вночі 6 серпня українська ППО збила 57 повітряних цілей ворога) та 52 авіаційних удари, здійснив 75 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед мирного населення, руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Як зазначається у зведенні Генштабу ЗСУ ранком у понеділок, 7 серпня, протягом зазначеного часу на фронті відбулось 50 бойових зіткнень:

На Куп’янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону, успішно відбили атаки противника в районі східніше Петропавлівки Харківської області.

На Бахмутському напрямку сили оборони стримують противника в районі північно-східніше Диліївки.

На Авдіївському напрямку, під щільним вогнем авіації та артилерії противника, наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районі Авдіївки.

На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районах Мар’їнки та Красногорівки.

На Запорізькому напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Роботиного Запорізької області.

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу противника та 4 — по зенітно-ракетних комплексах окупантів. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 2 пункти управління, 2 райони зосередження особового складу, 2 артилерійських засоби на вогневих позиціях та одну станцію радіоелектронної боротьби противника.

«Ворог продовжує зазнавати великих втрат, які всіма способами намагається приховати. Так, у тимчасово захопленому населеному пункті Чаплинка Херсонської області на територію моргу з Херсонського напрямку прибуло два вантажних автомобіля з тілами військовослужбовців армії рф. Тіла було захоронено на двох локаціях», — йдеться у зведенні.

За даними Генштабу, втрати особового складу армії росії на ранок 7 серпня перевищили 250 тисяч військових.

Фото Генштабу

Нагадаємо, що напередодні ЗСУ підтвердили нанесення ударів по довм мостам — Чонгарському та шляхопроводу, що веде на Арабатську стрілку. Загарбники перекривали рух через КПП «Чонгар».

Раніше очільник військової розвідки України Кирило Буданов зазначав, що контрнаступ ЗСУ йде складно, оскільки росія встигла укріпити свою позицію стаціонарними оборонними комплексами. Втім, наступальні дії тривають і, на думку керівника ГУР, на Бахмутській лінії вони йдуть трохи швидше, ніж на півдні.

Фото Генштабу ЗСУ

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