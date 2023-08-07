Справа про вбивство у київському ресторані: кримінальному авторитету з Казахстану винесли вирок

В Україні триває боротьба зі злочинністю. За вбивство у центрі столиці до 9 років тюрми засуджено іноземця, який перебуває під санкціями РНБО. Про це повідомили в Київській міській прокуратурі.

«За підтримання публічного обвинувачення Шевченківською окружною прокуратурою міста Києва громадянина Республіки Казахстан засуджено за умисне вбивство (ч. 1 ст. 115 КК України). Йому призначено покарання — 9 років позбавлення волі. Злочин стався 26 жовтня 2020 року біля ресторану на вулиці Златоустівській у Шевченківському районі столиці. Прокурор у суді довів, що обвинувачений, перебуваючи в приміщенні ресторану у стані алкогольного сп’яніння, вступив у конфлікт із потерпілим. Між чоловіками розпочалася бійка, під час якої обвинувачений наніс потерпілому ножем не менше чотирьох ударів у ділянки тіла, де розташовані життєво важливі магістральні артерії. Внаслідок отриманих поранень 31-річний чоловік загинув. Нападник з місця події втік, проте невдовзі був затриманий правоохоронцями», — йдеться у повідомленні.

В прокуратурі зазначили, що відносно обвинуваченого у 2021 році рішенням РНБО також було застосовано обмежувальні заходи (санкції) як до особи, яка перебуває у списку кримінальних авторитетів. До набрання вироком законної сили обвинувачений перебуватиме під вартою.

Як писали «ФАКТИ», у жовтні 2020 року біля київського ресторану «Захади, дарогой» у районі проспекту Перемоги вбили молодого кухаря. Як розповіла поліція, опитавши очевидців, працівник ресторану грузинської кухні про щось посперечався з чоловіком, що підійшов. Почався конфлікт, незнайомець кілька разів ударив кухаря ножем, і молодий чоловік, громадянин Грузії, помер на місці.

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