Від сильної повені постраждали дві третини території Словенії, є жертви (відео)

Зовсім недавно загроза зсувів ґрунту змусила владу кількох префектур Японії оголосити евакуацію населення. Сьогодні повідомляють, що Словенія переживає найсильнішу повінь у сучасній історії країни. У понеділок, 7 серпня, прем'єр-міністр республіки Роберт Голоб звернувся по допомогу до Євросоюзу і НАТО. Гостро потрібна спеціальна техніка. Також не вистачає рятувальників.

Долини річок Сава, Драва і Мура залишаються під водою. В околицях міст Мурська-Собота на північному сході і Словень-Градець на півночі пожежні бригади провели щонайменше 57 рятувальних операцій. Затоплено дороги та залізничні колії. Від повені та зсувів уже постраждали дві третини території країни і вся енергетична інфраструктура, а також сотні житлових будинків.

Потрібні 20 збірних мостів довжиною до 40 метрів кожен. У НАТО влада попросила п'ять військових гелікоптерів вантажопідйомністю щонайменше 5 тонн для транспортування вантажів, а також 200 військовослужбовців для виконання завдань із порятунку та надання допомоги.

Голоб оцінив загальний збиток більш ніж у 500 млн євро.

За останніми даними, внаслідок стихійного лиха загинуло шестеро людей, зокрема двоє громадян Нідерландів.

Від повеней постраждали також Австрія і Хорватія. Загалом 2,5 тисячі пожежників задіяні в австрійських землях Каринтія і Штирія на півдні країни.

У Словенії ситуація різко погіршилася після прориву дамби на річці Мура.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про повінь в Італії, де за 36 годин випала піврічна норма опадів.

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