Аферистка намагалася «кинути» експрокурора Одеської області на 40 тисяч доларів (фото)

В Україні триває боротьба з шахрайством. За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Одеської обласної прокуратури мешканку Хмельниччини визнано виною у шахрайстві та закінченому замаху на підбурювання до надання неправомірної вигоди службовій особі (ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 369 КК України). Її засуджено до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

«Прокурори у суді довели, що жінка, представившись родичкою працівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, запропонувала колишньому керівнику прокуратури Одеської області свою допомогу у вирішенні питання щодо закриття кримінального провадження стосовно нього. Вона повідомила експрокурору, що за 40000 доларів США через свого нібито родича з САП та за її особистого посередництва забезпечить прийняття рішення про закриття кримінального провадження, досудове розслідування у якому здійснюється підрозділом НАБУ. Прокурор звернувся до СБУ та повідомив про таку пропозицію. У ході контролю за вчиненням злочину організаторку шахрайської схеми затримали після одержання обумовленої раніше суми», — йдеться у повідомленні.

Як писали «ФАКТИ», шахраї під виглядом «волонтерів» виманюють у воїнів ЗСУ гроші на авто.

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