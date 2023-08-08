День кардинальних змін: якому знаку Зодіаку пощастить 8 серпня

Везіння потрібне завжди і всім, але в наш — непростий — час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки — та й сама доля — перебувають на твоєму боці, запевняють астрологи.



Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімають нас на вершину успіху, то опускають до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності, пише сайт з гороскопами.

Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 8 серпня?

День кардинальних — як професійних, і життєвих — змін, які, тим щонайменше, не можна пускати на самоплив: їх потрібно ретельно і скрупульозно підготувати. Важливо продумати не тільки першорядні дії, які необхідно зробити в цей час, а й імовірні наслідки, які виявляться з часом: вже зараз їх можна і передбачити, і оцінити. Будь-які наміри в цей час стрімко — буквально на очах — матеріалізуються, тому потрібно зважувати кожне своє побажання з тієї точки зору, хочемо такого розвитку подій чи ні.

Діва (22.08 — 23.09)

Дівам, які через складнощі свого характеру часто сваряться з людьми, які мають для них велике значення, через що вони переживають, але виправити ситуацію можуть далеко не завжди. Сьогодні зірки дадуть їм таку можливість: обставини — начебто самі собою, без зусиль з їхнього боку — складуться сприятливо для примирення з близькою людиною. Головне, скористатися шансом і зробити це, оскільки зволікання заганятиме конфлікт дедалі глибше, а вийти з нього буде все складніше.

Раніше «ФАКТИ» писали, чому нові знайомства на поточному тижні можуть швидко перейти до романтичної сфери, але навряд чи будуть тривалими та серйозними.

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