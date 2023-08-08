Флот рф панічно маневрує в Чорному морі: Гуменюк пояснила відсутність масштабних обстрілів останніми ночами

Після масштабної атаки дронів на Україну, росія зосередила своє корабельне угруповання у районі Чорного моря, який колись вважала для себе безпековим. Зараз для них безпека — це маневри.

Про це заявила керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк під час телемарафону.

«У Чорному морі також панує невеличка паніка після певних подій. Вони дійсно максимально розосередили своє корабельне угруповання по тому району, який колись вважали безпековим для себе і свого флоту. Але зараз безпека для них — це маневри», — сказала вона.

За її словами, десять російських кораблів перебуває в Чорному морі, один спостерігає надводну обстановку в Азовському морі, ракетоносії заведені у пункти базування.

«Після масованої ракетно-дронової атаки, коли вони відстрілялися потужно, їм потрібно переспорядження. І пам'ятаймо, що у ворога є практика застосування ракетоносіїв просто з бухт», — додала вона.

Як зазначила Гуменюк, «наразі ситуація стабільна, але напруження з ракетної небезпеки ми не знімаємо, щоб не втрачали пильність».

Росія здійснила масовану атаку території України 5 серпня. З кораблів у Чорному морі були запущені «Калібри» у напрямку Києва. Але потім вони повернули у напрямку Хмельницького. Цього разу метою були «Мотор-Січ» та Старокостянтинів на Хмельниччині. Частину ракет ППО вдалося збити.

Раніше повідомлялося, що морські дрони атакували російський десантний корабель «Оленегорський горняк» у порту Новоросійська, а також нафтовий танкер SIG у Керченській протоці. Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські кораблі можуть бути знищені до кінця війни у разі, якщо кремль вирішить і надалі атакувати українські порти.



https://fakty.ua/423 890

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