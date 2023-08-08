Невтішний «прогноз» для окупантів: прикордонники показали, як влаштовують росіянам «опади» з гранат (відео)

Українські прикордонники влаштували окупантам «опади» з гранат, знищивши пункт спостереження російських окупантів. Про це повідомили в Державній прикордонній службі України (ДПСУ), подавши повідомлення у формі прогнозу погоди.

«Прогноз погоди для окупантів — очікуйте опади у вигляді гранат», — йдеться в повідомленні.

Як результат, російського спостерігача було ліквідовано, а функціонування поста спостереження ворога припинено.

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Нагадаємо, що на початку повномасштабного вторгнення саме «зелені берети» першими зустріли ворога та прийняли бій 24 лютого. Також саме вони стали першими військовополоненими.

Проте завдяки мужності і героїзму українських воїнів ворог постійно несе величезні втрати. Так, на ранок вівторка, 8 серпня, росія втратила 560 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 250 800 військових. Крім того, ЗСУ знищили вертоліт та 19 артсистем.

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