Невтішний «прогноз» для окупантів: прикордонники показали, як влаштовують росіянам «опади» з гранат (відео)
Українські прикордонники влаштували окупантам «опади» з гранат, знищивши пункт спостереження російських окупантів. Про це повідомили в Державній прикордонній службі України (ДПСУ), подавши повідомлення у формі прогнозу погоди.
«Прогноз погоди для окупантів — очікуйте опади у вигляді гранат», — йдеться в повідомленні.
Як результат, російського спостерігача було ліквідовано, а функціонування поста спостереження ворога припинено.
Нагадаємо, що на початку повномасштабного вторгнення саме «зелені берети» першими зустріли ворога та прийняли бій 24 лютого. Також саме вони стали першими військовополоненими.
Проте завдяки мужності і героїзму українських воїнів ворог постійно несе величезні втрати. Так, на ранок вівторка, 8 серпня, росія втратила 560 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 250 800 військових. Крім того, ЗСУ знищили вертоліт та 19 артсистем.148