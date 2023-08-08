Гелікоптер, 560 окупантів та 19 артилерійських систем: в Генштабі назвали втрати ворога за добу

Розпочалась п’ятсот тридцять перша доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України.

Протягом минулої доби ворог завдав 7 ракетних та 42 авіаційних ударів, здійснив 66 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки та інша інфраструктура.

Вчора на фронті відбулось 37 бойових зіткнень, повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 30 населених пунктів.

На Куп’янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону. Успішно відбили атаки противника в районах Синьківки, північніше Іванівки Харківської області та південніше Новоселівського Луганської області.

На Лиманському напрямку артилерійських обстрілів противника зазнали низка населених пунктів.

На Авдіївському напрямку, під щільним вогнем авіації та артилерії противника, наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районі Авдіївки.

На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки.

На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Одрадного Донецької області.

На Запорізькому напрямку ворог вів безуспішні спроби відновити втрачене положення в районі Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Зміївки, Томариного та Одрадокам’янки Херсонської області.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Авіація сил оборони за минулу добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Також нашими захисниками було знищено ворожий гелікоптер Ка-52 та 2 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 2 пункти управління, 3 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 5 артилерійських засобів на вогневих позиціях та 2 радіолокаційні станції противника.

В результаті влучних ударів українських бійців ворог зазнав значних втрат:

- особового складу — 250 800 (+560) осіб ліквідовано,

- танків — 4254 (+10) од,

- бойових броньованих машин — 8278 (+8) од,

- артилерійських систем — 4996 (+19) од,



- засоби ППО — 468 (+1) од,



- гелікоптерів — 312 (+1) од,

- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 4158 (+4),

- автомобільної техніки та автоцистерн — 7460 (+9) од,

- спеціальна техніка — 737 (+2).

Нагадаємо, вчора ввечері російські нелюди завдали два удари по Покровську Донецької області, загинуло 7 людей, поранення дістали 67, серед яких діти.

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