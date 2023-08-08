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Шоу-бізнес

У мережі розсекретили новий роман Тіни Кароль

13:24 8 серпня 2023
Тіна Кароль

У мережі розсекретили новий роман співачки Тіни Кароль, яка не афішує особисте життя. Відомий блогер припустив, що артистка має стосунки зі своїм гітаристом Антоном Поповим, який працює в команді зірки близько десяти років.

На фото артисти виступають разом на сцені. На фото прихильники вбачають певний флірт. Кажуть, бачили їх разом в ресторані.

Сама Тіна такі чутки не коментує. Раніше вона казала, що головним чоловіком у її житті є син Веніамін.

Нагадаємо, Тіні Кароль приписували роман з Даном Баланом. Артистка прямо не коментувала чутки, проте й не спростовувала їх. Вона лише підігрівала чутки про роман з Баланом. Також артистці приписували роман з хореографом Дмитром Жуком після їхньої спільної роботи.

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