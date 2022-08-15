Хореограф Діма Жук відреагував на чутки про роман із Тіною Кароль

Хореограф, учасник шоу «Танці із зірками» Діма Жук, відреагував на чутки про роман зі співачкою Тіною Кароль. Поголос про можливі стосунки з'явився після того, як артистка стала продюсером Жука, підтримала вихід його сольної пісні та альбому в рамках проекту «Молода кров».

У коментарі програмі ЖВЛ Дмитро категорично спростував чутки про роман. Тіну він називає виключно своїм босом та наставником.

«Вона мій бос, реально. Тільки творчість. І крапка», — відповів Жук.

На запитання журналістки, чи не виникли під час спільної роботи романтичні почуття, він додав: «Я не знаю, про що ви. Тіна для мене, як ментор, вона мені допомагає, підштовхує туди, куди потрібно».

Раніше співачка Надя Дорофєєва підтвердила чутки про роман із Михайлом Кацуріним. Вона зізналася, що дуже щаслива.

«ФАКТИ» повідомляли про те, що Тіна Кароль подарувала квартиру сім'ї з Маріуполя.

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