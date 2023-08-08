Час втрачається: лікар про підозру на шизофренію та помилки, яких припускаються рідні

Перший раз, коли в людини виникають симптоми шизофренії, медики виставляють діагноз гострий поліморний психотичний розлад. Якщо епізод триває більше місяця, або повторюється протягом року, то це вже, як правило, шизофренія. Тому дуже важливо звернутися до лікаря-психіатра якнайшвидше. Чим раніше ми перервемо психоз, тим менше шансів, що буде в подальшому розвиватися шизофренія, каже невролог та психіатр Євген Скрипник, який раніше пояснював, що робити з атеросклерозом та чому він вважає, що лікування є марною витратою коштів.

«На жаль, часто близькі недооцінюють цей факт і починають возити хворих по монастирям, бабкам та до лікарів нетрадиційної медицини. І втрачають час. Багато родичів на консультації навіть не хочуть чути цього діагнозу. Вмикається заперечення. Думають, що лікар помилився і потім звертаються до інших медиків, які скажуть їм те, що вони хочуть чути. Як маленькі діти, закривають очі і кажуть „нема“. Але, на жаль, час втрачається».



При підозрі на шизофренію, додає лікар, людина починає агресивно себе поводити, виказує маячні ідеї відносин, переслідувань, перестає спілкуватися з оточуючими, втрачає навички гігієни, має слухові галюцинації, тобто «голоси» чоловічі, або жіночі, або дитячі, чи змішані.

«Людина, котра хвора на шизофренію, чує „голоси“ в голові так реально, як ви чуєте співрозмовника, може відповідати на питання „голосів“, сперечатися, вести діалог тощо. Чим раніше почнемо лікування нейролептиками, тим більше шансів, що хвороба не буде мати хронізаціі. Також пацієнтам та їх родичам треба довести, що ліки потрібно приймати мінімум рік після первинного психотичного епізоду (гострого поліморфного психотичного епізоду). Якщо вже встановлений діагноз шизофренія, то все життя приймати ліки (нейролептики). Не потрібно чекати направлення вашого районного психіатра, чи направлення сімейного лікаря. Не втрачайте час, спеціалізований стаціонар працює у вихідні, святкові дні».

Раніше «ФАКТИ» публікували пояснення лікаря щодо реакції організму перші тижні прийому антидепресантів: загострення панічних атак — це нормально.

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