Більшість антидепресантів на початку прийому викликають загострення психічного стану. Проте лікар-психіатр Євген Скрипник пояснює — це є нормою і потрібно просто перетерпіти.

«Тобто, якщо вас турбує тривога, страхи, порушення сну, синдром подразненого кишківника, нудота, панічні атаки, головний біль, коливання артеріального тиску, то перші дні (зазвичай до 2 тижнів) ці симптоми можуть загостритися. Але у більшості пацієнтів жодних побічних ефектів не буває. Тому наголошую, що може бути, а може і ні. Якщо ми звикли, що коли болить зуб чи голова ми приймаємо знеболюючі, і стан покращується, то тут може бути навпаки. Приймаємо ліки, а стан ще більше погіршується. І на цьому етапі багато людей кидають лікування».

Зазвичай у людей на початку прийому антидепресантів бувають такі симптоми, як посилення тривоги, порушення сну, загострення панічних атак, неприємні відчуття в тілі, біль в м"язах, відчуття дискомфорту в ділянці шлунка.

«Може бути закреп, навіть пронос, головний біль, запаморочення, коливання артеріального тиску, відчуття підвищення температури тіла тощо. Але ці симптоми є нормальними і поступово проходять. Якщо важко терпіти, то за призначенням лікаря можна приймати транквілізатори, нейролептики для полегшення стану і адаптації до антидепресантів. Якщо симптоми не проходять більше двох тижнів, і стан не покращується, навіть коли використовуємо „прикриття“, раджу чекати ще два-три тижні. І потім, якщо симптоми не проходять, звернутися до лікаря для корекції лікування. Але в 90% пацієнтів симптоми минучі».

Раніше «ФАКТИ» публікували розмову з психологом Світланою Чуніхіною: «Як продовжувати жити, коли весь світ злетів з котушок».

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