«Не витрачайте коштів»: лікар пояснив, як лікувати атеросклероз

Мабуть, кожен чув про таке поширене у літніх людей захворювання, як атеросклероз судин головного мозку — церебральний атеросклероз. Діагноз встановлюють неврологи, сімейні лікарі, психіатри, коли у пацієнта є запаморока, шаткість ходи, зниження пам"яті, головний біль та порушення сну. Чому виникає атеросклероз і хто у групі ризику, пояснив лікар-психіатр та невролог Євген Скрипник:

«Це захворювання артерій, навіть не захворювання, а процес, який характеризується дегенеративними змінами в стінці судин, коли спостерігається розростання сполучної тканини, внаслідок чого судини втрачають свою еластичність. Спостерігається підвищення проникності судинної стінки, внаслідок чого відкладаються ліпопротеїди низької щільності („поганий“ холестерин) під внутрішньою оболонкою артерій (інтимою) і формуються атеросклеротичні бляшки, які можуть звужувати, або значно перекривати просвіт судин. Але атеросклеротична бляшка формується всередині стінки артерій. Якщо вона проривається через внутрішню оболонку артерії, то може формуватися тромб в просвіті судин. Це процес природній і, на жаль, є у всіх!»

Лікар зазначає: тромб внаслідок прориву атеросклеротичної бляшки можна видалити тільки хірургічним шляхом або введенням препаратів, які розчиняють тромб. «Почистити» судини не можна ліками, ніякі судинні препарати, ноотропи не дієві при атеросклерозі.

«Препарати для „укріплення“ судинної стінки також неефективні, — уточнює лікар. — Не витрачайте коштів! Як боротися? В першу чергу це профілактика, здоровий спосіб життя (відсутність шкідливих звичок: зловживання алкоголем та куріння), активний спосіб життя (спорт та фізкультура), контроль артеріального тиску і, в разі необхідності, прийом гіпотензивних препаратів, дотримання нормальної ваги, контроль холестерину і, в разі необхідності приймати статини за призначенням лікаря, контроль цукру крові».

Раніше судинний хірург Олександр Борківець пояснив, які ознаки вказують на появу тромбозу і як його уникнути.

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