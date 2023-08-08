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Смішні ціни: у скільки обійдеться онлайн-покупка автомобіля з німецькою реєстрацією та як це зробити

18:17 8 серпня 2023
Майданчик з авто

Чимало українців нині вимушено перебувають у Німеччині, тож купують для себе авто з німецькою рєстрацією.

Зробити це можна на численних онлайн-платформах, які діють у цій країні. Український авторесурс Wheel-news.com радить скористатися послугами наступних:

  • autoscout24. de;
  • gebrauchtwagen. de;
  • mobile. de;
  • motoso. de;
  • pkw. de;
  • quoka. de;
  • webmobil24. de;
  • webauto.de.

Купити авто у пристойному стані там можна в середньому від 3 до 5 тисяч євро.

Додаткові послуги, а саме реєстрація, номер та наклейка викидів — забере ще близько 100 євро. За страхування водій віддає 330 євро на рік. Податок складає 110 євро на рік.

Отже, середня вартість автомобіля складе від 3540 до 5540 євро.

Але для звершення угоди покупцю варто звернути увагу на такі документи:

  • Fahrzeugbrief — це історія власників автомобіля та повні параметри машини;
  • «Маленький Бриф» — це міні версія попереднього документа, котру потрібно постійно возити з собою в авто;
  • TÜV — картка техогляду автомобіля;
  • ASU Abgasuntersuchung — екологічний сертифікат, який видається на автомобіль, однак він не обов’язковий в деяких регіонах Німеччині.

Нагадаємо також про ТОП-3 корейських автомобілі, які працюватимуть майже вічно, а купити їх можна і в Німеччині.

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