Виплати до 9 тисяч грн від Німеччини: хто з українців зможе отримати

Німеччина, де українців зобов'яжуть перевіряти стан своїх авто, запровадила нову фінансову допомогу для біженців з України. Загальна сума виплат може сягати до 9000 гривень.

Про це повідомили у німецькій організації Центр зайнятості (Jobcenter).

Хто може отримати додаткові виплати

Фінансову допомогу можуть отримати всі українці, які були змушені покинути свою домівку через війну. Основна мета такого задуму — надати допомогу біженцям у пошуку роботи та поліпшити їхні професійні кваліфікації. І тепер центри зайнятості будуть виплачувати українцям додатково 150 євро разом із проходженням курсів підвищення кваліфікації.

Якщо громадяни України хочуть брати участь у програмах підтримки з пошуку роботи, їм надаватимуть ще 75 євро додатково до основних виплат. Таким чином, загальна сума допомоги складатиме 225 євро (близько 9 тисяч гривень).

Окрім фінансової допомоги та курсами підвищення кваліфікації, українці в Німеччині можуть отримати можливість здобути професійну освіту. Тоді фінансову допомогу надаватимуть, щоб забезпечити належний рівень життя громадян. Повідомляється, що покращити професійну кваліфікацію та здобути повну середню освіту українці можуть протягом трьох років.

Нагадаємо, на початку 2023 року в країні констатували, що серед українських біженців у Німеччині майже кожен п’ятий вже знайшов собі роботу, і з кожним місяцем їх дедалі більше.

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