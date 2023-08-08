Не готова пробачити зраду: Наталі Портман розлучилася з чоловіком після 11 років шлюбу

Зірка Голлівуду Наталі Портман і її чоловік Бенжамен Мільп'є розлучилися. Їхній шлюб виявився зруйнованим через 11 років після весілля, яке відбулося 4 серпня 2012 року. Про це повідомляє американське видання Us Weekly.

При цьому воно посилається на інсайдера, який дуже добре обізнаний з особистим життям 42-річної актриси та її 46-річного чоловіка-танцюриста.

«Після того, як стало відомо про роман Бенжамена, вони намагалися врятувати свій шлюб, але наразі все скінчено», — заявило джерело.

Подружжя вже роз'їхалося. Сказати точно, коли це сталося, інсайдер не захотів. Діти, 12-річний Алеф і 6-річна Амалія, живуть із матір'ю. Наразі вони перебувають в Австралії. У п'ятницю, 4 серпня, коли подружжя мало б відзначати 11-ту річницю весілля, Наталі з'явилася на грі футбольного клубу «Енджел Сіті» в Сіднеї без обручки.

Чутки про невірність Мільп'є почали поширюватися в червні. ЗМІ повідомляли, що у чоловіка Портман нібито був роман з Каміллою Етьєн, 25-річною екоактивісткою.

Однак тоді Наталі була сповнена рішучості зберегти шлюб. Її друзі на умовах анонімності розповідали, що акторка готова пробачити чоловікові зраду, оскільки не вважає його роман із Каміллою серйозним.

«Наталі каже, що інтрижка Бенжамена була коротким і дурним зв'язком, який нічого для нього не значить», — стверджував один з інсайдерів. Портман дуже не хотілося, щоб її діти «росли в зруйнованому домі».

Наталі познайомилася з Бенжаменом 2009 року під час роботи над трилером Даррена Аронофскі «Чорний лебідь». Фільм вийшов у прокат 2010 року і заробив безліч престижних нагород. Портман удостоїлася за роль у ньому премій «Оскар», «Золотий глобус» і BAFTA.

Актриса також відома своїми ролями в культовому трилері Люка Бессона «Леон-кілер», трьох частинах «Зоряних воєн», психологічній драмі «Близькість».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про скандал у родині Алена Делона.

На фото в заголовку Наталі Портман і Бенжамен Мільп'є

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