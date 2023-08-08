Заарештовані 98 підозрюваних: припинено діяльність міжнародної мережі педофілів

Влада США та Австралії заявила про успішне завершення спецоперації, в результаті якої вдалося припинити діяльність небезпечної міжнародної мережі педофілів. Загалом урятовано від сексуального насильства та заподіяння їм шкоди 13 дітей різного віку. Заарештовано 98 підозрюваних, повідомляє edition.cnn.com.

Розслідування тривало понад два роки. На початку операції було вбито двох агентів ФБР. Їх застрелив у 2021 році програміст, до якого вони прийшли з ордером на обшук у зв'язку із підозрами у зберіганні матеріалів, що містили свідчення жорстокого поводження з дітьми.

Спеціальні агенти ФБР Деніел Альфін та Лаура Шварценбергер загинули у перестрілці в житловому комплексі «Санрайз», штат Флорида. Ще трьох агентів було поранено, а підозрюваний помер на місці.

На пресконференції 8 серпня Федеральне бюро розслідувань (ФБР) і Федеральна поліція Австралії (AFP) заявили, що в результаті спільної операції у США було здійснено 79 арештів, висунуто 65 звинувачувальних висновків, винесено 43 звинувачувальні вироки. Інші арешти були зроблені в Австралії.

Група педофілів сформувала спеціальну мережу в даркнеті. Деякі її учасники чинили свої злочини понад 10 років. Члени групи обмінювалися фото- та відеоматеріалами, наче хвалилися один перед одним своїми злочинами. Причому деякі жертви були добре відомі. То були діти родичів чи друзів.

Більшість підозрюваних мала високооплачувану роботу, яка потребує передових навичок у галузі комп'ютерних технологій. Члени мережі використовували «програмне забезпечення для анонімного обміну файлами, чатів на дошках оголошень та доступу до вебсайтів у мережі, складне шифрування та інші методи, щоб уникнути виявлення правоохоронними органами».

ФБР та поліція Австралії не виключають, що будуть і подальші арешти. Члени мережі, як вважають слідчі, були й в інших країнах. У низці з них вже розпочато понад 300 розслідувань.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що у Польщі судитимуть матір-садистку з України, яка била дітей, годувала фекаліями, ґвалтувала та «здавала в оренду» педофілам.

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