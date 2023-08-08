Частина українців зможе пройти ідентифікацію по відеозв’язку: хто отримає полегшення

Кабмін вніс зміни до своєї постанови від 30 серпня 1999 № 1596 «Про затвердження Порядку виплати пенсій та грошової допомоги через поточні рахунки в банках».

Про це у своєму Telegram-каналі написав представник Кабміну у Верховній раді Тарас Мельничук.

Згідно зі змінами, внутрішньо переміщеним особам не буде припинятись проведення виплат Ощадбанком до запровадження воєнного стану в Україні. Мова йде про ВПО, щодо яких до 31 грудня 2023 проводиться фізична ідентифікація.

Окрім цього було розширено способи проходження ідентифікації, зокрема, передбачено можливість проходження ідентифікації із використанням відеоконференцзв'язку та в дипломатичному представництві або консульській установі для тих, хто перебуває за кордоном.

Нагадаємо, раніше державний Ощадбанк у зв’язку з воєнним станом продовжив до 31 серпня 2023 року термін дії всіх платіжних карток, у тому числі для ВПО. Продовження відбувається автоматично для карток, термін яких закінчується з лютого 2022 року.

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