Ініційована заступником голови Офісу Президента Олексієм Кулебою програма «Пліч-о-пліч» щодо відбудови Херсонщини силами інших регіонів виглядає не більше як його особистий піар-проєкт. Втім, після публікації сюжетів редакції Bihus.info щодо розкрадань і зловживань на проєктах відбудови в Київській області є питання щодо його здатності реалізувати такі масштабні задачі в межах інших регіонів, пише в своєму блозі на сайті «Цензор.нет» політолог Володимир Манько.

Політолог нагадав, що Кулеба був головою Київської області з переддня війни до січня 2023 року. І саме його каденції стосуються основні скандальні проєкти, про які розповіли в серії сюжетів журналісти Bihus.info. Зокрема, йшлося про передачу підрядів на відбудову сумнівним фірмам без досвіду з інших регіонів або навіть з окупованого Донбасу. Інші фірми прямо перед тендерами в буквальному сенсі купували на OLX. Саме таку компанію журналісти пов’язали із колишнім бізнес-партнером Кулеби. Вона «виграла» підрядів на 40 млн грн.

«Перше, що кидається у вічі — серед регіонів, які допомагатимуть відбудовувати Херсонщину — немає рідної області самого Кулеби — Київської. Формально це можна пояснити тим, що регіон і сам кілька тижнів перебував під окупацією і зазнав руйнувань. А оскільки відбудова населених пунктів Херсонської області відбувається коштом обласних бюджетів і бюджетів громад, залучених до проекту „Пліч-о-пліч“, то Київщині ніби як „не з руки“ фінансувати відбудову іншого регіону», — йдеться в дописі Манька.

На думку політолога, виправдання стосовно того, що один із найбагатших регіонів не зміг знайти фінансування на по суті символічну відбудову одного чи двох сіл виглядає смішним.

«Цілком імовірно, що Кулеба, вже відчуваючи поступове пригорання інформаційного простору довкола відбудови на Київщині, вирішив в такий спосіб дистанціюватися від регіону, аби продемонструвати відсутність конфлікту інтересів. Утім, це дало зворотній ефект, бо фактично зараз це виглядає як зазнайкуватість і зверхність з боку столичного регіону, який «зажав» гроші або вважає такі «дрібниці» як відбудова Херсонщини «нижче своєї гідності», — вважає експерт.





Лого програми з відбудови Херсонщини

Манько також додає, що проєкт не передбачає відповідних гарантій якості, подальшого обслуговування, загального бачення розвитку території.

«Деякі міста, наприклад, взялися за відбудову виключно житлових будинків. Але ж відновлення потребують і інженерні комунікації, і соціальна інфраструктура — дитячі садки, школи, амбулаторії, і парки, і дороги», — додає експерт.

Також області переважно беруться за великі населені пункти, які і без того завжди є предметом більшої уваги. Натомість дрібніші зруйновані села відновлювати буде нікому.

«Адже планову відбудову замінили „пілотним проектом“, який — чи спрацює, чи ні — може і не повторитися. Деякі регіони беруться за громади комплексно, проте це швидше виняток, який підтверджує правило» — відзначає політолог.



Він також додає, що є великий ризик, що Кулеба, як ініціатор проєкту, може запропонувати перенести цей «досвід» на інші деокуповані регіони.

«Фактично йдеться про підміну державного фінансування місцевим. Підтвердженням цього є презентаційні матеріали щодо проєкту і слова самого Кулеби — мовляв, зараз ідеться про поточні роботи, а наступний етап „Пліч-о-пліч“ передбачає масштабування проєкту на інші області та капітальну відбудову», — пише Манько.

Крім того, на його думку, участь у таких проєктах може стати інструментом прояву лояльності до ОП та Кулеби.

«Громади-отримувачі допомоги теж можуть ставити в залежність від їхньої лояльності до влади задля включення до списку на відбудову. Цей „совковий“ підхід видно в усьому — від „кондових“ радісних репортажів про відбудову на місцевих ЗМІ і в єдиному марафоні — до дуже дивного логотипу проекту, який викликає неоднозначні асоціації і взагалі не має нічого спільного з процесом відбудови» — підкреслив він.

Нагадаємо, що на Херсонщині майже щодня стаються нові руйнування інфраструктури через підступні обстріли ворога.

Фото Суспільне

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