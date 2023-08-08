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Спорт

Гігант на прізвисько Північний жах: Джошуа знайшли термінову заміну на бій у Лондоні

20:49 8 серпня 2023
Ентоні Джошуа

Британський суперважковаговик Ентоні Джошуа (25 перемог, 22 з них — нокаутом, 3 поразки), який переможно повернувся на ринг після двох поспіль поразок від Олександра Усика, таки виступить 12 серпня в головному бою вечора боксу на О2 Арені в Лондоні, не зважаючи на те, що його суперника Ділліана Уайта зловили на допінгу.

Як повідомляє Matchroom Boxing, терміновою заміною скандальному британцю стане 39-річний Роберт Хеленіус (31 перемога, 20 з них — нокаутом, 4 поразки), який уже оголошував про завершення кар'єри після поразки нокаутом у першому раунді американцю Деонтею Уайлдеру восени минулого року.

«Бачили поєдинки Роберта кілька разів, зокрема, бої з Ковнацьким. Він програв Уайлдеру ударом, який би звалив коня. Але він вийшов битися, саме тому пропустив той удар.

Він уміє бити, має високий зріст. Минулими вихідними здобув перемогу, одразу з роздягальні надіслав мені повідомлення. Думаю, для Джошуа бій з Хеленіусом небезпечний", — сказав промоутер британця Едді Хірн у коментарі для Matchroom Boxing.

Двометровий уродженець Стокгольма Хеленіус на прізвисько Північний жах повернувся на ринг увечері 5 серпня і нокаутував свого 41-річного співвітчизника Міку Мієлонена. Тепер на старості років проведе свій дебютний поєдинок на Туманному Альбіоні.

Нагадаємо, що 14 років тому Роберт Хеленіус боксував у німецькому Нюрнберзі проти відомого українця Тараса Біденка та переміг нашого співвітчизника достроково.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Олександр Усик 26 серпня битиметься у Польщі з британцем Денієлом Дюбуа.

Фото Matchroom Boxing

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