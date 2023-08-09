9 серпня — день Пантелеймона Цілителя: що не можна робити і на які прикмети варто звернути увагу

Середа, 9 серпня, — день Пантелеймона. Так називають день, коли християни вшановують пам'ять святого великомученика Пантелеймона Цілителя, який присвятив життя допомозі людям, які її потребували, а також хворим.

Він жив у ІІІ столітті, коли християни жорстоко переслідувалися. Пантелеймона, який не лише допомагав людям, а й проповідував християнство, схопили за доносом і після знущань стратили.

Святий Пантелеймон вважається покровителем лікарів та захисником страждаючих, його ім'ям часто називають храми при лікарнях та шпиталях. У молитвах святого просять про зцілення від всіх хвороб.

«О великий Христів угоднику і преславний цілителю, великомученику Пантелеймоне! Ти душею на небесах перед престолом Божим предстоїш і триіпостасною Його славою насолоджуєшся, а тілом і іконою святою на землі в Божественних храмах перебуваєш і даною тобі благодаттю різні чудеса твориш. Споглянь милосердним оком твоїм на людей, що стоять і перед чесною іконою твоєю моляться, благаючи від тебе цілющої допомоги і заступництва; піднеси до Господа Бога нашого теплі твої молитви і випроси душам нашим прощення гріхів. Бо ми через беззаконня наші не можемо підняти очей до висоти небесної, ні піднести голосу моління до Його в Божестві неприступної слави; серцем скрушеним і духом смиренним тебе, заступника милостивого перед Владикою і молитовника за нас грішних, закликаємо, бо ти отримав благодать від Господа недуги відганяти і пристрасті зціляти. Тебе просимо: не зневаж нас недостойних, що молимося тобі й помочі твоєї потребуємо, будь нам у печалях утішителем, у недугах лютих лікарем, у напастях покровителем, для хворих очей прозріння подателем, дітям хворим помічником. Випроси всім все, що для їхнього спасіння корисне, щоб твоїми до Господа Бога молитвами отримали благодать і милість і прославляли всіх благ Джерело і Дароподателя Бога, Єдиного в Тройці Святій, Отця, і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і навіки-віків. Амінь».

Пращури вважали, що у цей день не можна пекти хліб, жати пшеницю, носити чи перевозити сіно. Та й будь-яка робота на землі не рекомендувалася. У той же час збір цілющих трав вважався доброю справою. Вважалося, що зібране 9 серпня матиме особливу цілющу силу.

За повір'ями, веселка у Пантелеймонів день віщує хмарну погоду найближчими днями, а мурахи, які «замикають» мурашник — сильний дощ. А от якщо коники стрибають і цокотять, то погода обіцяє бути ясною та сухою.

Традиційною стравою цього дня вважається пиріг з капустою, який обов'язково подавали до столу. Якщо у цей день хтось помічав зайця, що сидить у капусті, то ця прикмета віщувала, що господарі будуть із прибутком.

На Пантелеймона Цілителя прийнято вітати тих, чия професія пов'язана з лікуванням та допомогою людям.

* * *

Вітаємо із днем Пантелеймона! Молитвами цілителя Пантелеймона нехай зцілить Бог усі хвороби, і подарує благодать для всієї родини! Пантелеймон — справжній покровитель воїнів та лікарів. Вітаю з Днем Пантелеймона і бажаю багато добра, щастя та сімейної злагоди, нехай усі хвороби проходять повз твій дім!

* * *

З днем ​​Пантелеймона вітаю,

від душі добра бажаю!

На хворобі не витрачайте життя миті

і щасливо жити устигніть!

* * *

Нині православні християни відзначають велике свято — день великомученика Пантелеймона. Святий був майстерним лікарем і глибоко віруючою людиною, він лікував людей безкоштовно, зцілюючи від недуг як фізичних, а й душевних. Все своє життя святий присвятив хворим, убогим і стражденним. Він втішав в'язнів і щедро роздавав нужденним своє майно. Ми вшановуємо цього великого святого і чудотворця, і на свято його пам'яті бажаємо всім міцного здоров'я. Відмінного самопочуття, радості та щастя!

Нагадаємо, що з 1 вересня цього року ПЦУ переходить на григоріанський календар. Так, Різдво святкуватиметься не 7 січня, а 25 грудня; Хрещення — 6 січня, а не 19 січня.

Фото з Вікіпедії

413

Читайте нас у Facebook та Instagram