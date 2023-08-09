Не дарма танцювала з путіним: колишня глава МЗС Австрії Кнайсль оселилася в росії

Стало відомо, що колишня міністерка закордонних справ Австрії Карін Кнайсль влаштувалася в росії. Вона зняла будинок у селі Петрушово в Рязанській області.

Кнайсль очолювала МЗС Австрії з 2017 по 2019 рік. Цю посаду вона обійняла за квотою ультраправої Австрійської партії свободи, яка у 2016 році уклала з «єдиною росією» угоду про взаємодію і співпрацю.

У 2018 році Кнайсль вийшла заміж. Її весілля виявилося головною новиною в усіх провідних світових ЗМІ, бо привітати пані міністерку несподівано приїхав володимир путін. Президент росії потанцював з нареченою, побажав їй щастя і вирушив далі.

Для Кнайсль така реклама виявилася не надто вдалою. У Європі її запідозрили в дуже тісних зв'язках із Кремлем. Вона всіляко це заперечувала, проте 2020 року стала членом ради директорів «Роснефти» і обіймала цю посаду до травня 2022 року, коли подала заяву про відставку на тлі повномасштабного військового вторгнення росії в Україну.

Уже в липні 2022 року Кнайсль заявила The Washington Post, що покинула Австрію через погрози. Деякий час після цього вона жила в Лівані.

І ось тепер спливла в Рязанській області.

Кнайсль стверджує, що будинок у Петрушово їй допомогли зняти друзі. Поки що вона внесла орендну плату тільки за місяць.

«А далі подивимося. Я не знаю нічого про моє майбутнє, нічого», — сказала Кнайсль російським журналістам.

За її словами, у Петрушово вона продовжує писати книги, займатися викладанням. Також її запросили працювати в центр G.O.R.K.I. при університеті Санкт-Петербурга. При цьому на сайті університету Карін Кнайсль значиться керівником центру.

«Було непросто приїхати сюди, але я намагаюся знайти свій шлях, хоча це нелегко. Тут мені подобається, у цьому селі дуже мило. Я приступила до роботи, продовжую викладання і навчання, пишу свої книжки, вчу мову. Мені довелося залишити своє колишнє життя, почати все спочатку, а в 60 років це непросто», — скаржиться Кнайсль.

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