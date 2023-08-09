Померла знаменита радянська актриса Віра Васильєва

Невдовзі після того, як на 82-му році життя померла радянська кіноактриса Ірина Мірошниченко, не стало ще однієї знаменитої актриси — Віри Васильєвої.

Як пише ВВС, народна артистка СРСР померла у віці 97 років. Віра Васильєва знялася у понад 40 фільмах, серед них — «Весілля з посагом», «Зірка екрану», «Неповнолітні», «Вийти заміж за капітана», «Карнавал», «Вино з кульбаб».

У Московському академічному Театрі сатири Васильєва служила з 1948 року та зіграла понад 60 ролей.

Нагадаємо, що цієї зими померла актриса театру та кіно Інна Чурікова, якій було 79 років.

Фото з мережі

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