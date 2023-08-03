Відома радянська кіноакторка Ірина Мірошниченко померла на 82-му році життя

В росії, яка веде повномасштабну війну проти України, померла відома радянська артистка Ірина Мірошниченко, їй був 81 рік. Про смерть акторки повідомив ректор Школи-студії МХАТ Ігор Золотовицький. Про це повідомляє російська пропагандистська агенція «РИА Новости».

За даними російських ЗМІ, артистка перебувала у медикаментозній комі через наслідки грипу. Медики підтримували життя акторки за допомогою апарату ШВЛ.

31 липня Telegram-канал Baza заявив, що у госпіталізованої Мірошниченко попередньо діагностували аденому гіпофіза. У неї також виявили доброякісну пухлину в головному мозку, грип з ускладненнями, кісти в обох нирках та потовщення стінок шлунка. Стверджувалося, що зірка знала про новоутворення та востаннє проходила обстеження у липні.

1 серпня Telegram-канал «112» повідомив, що Мірошниченко ввели у медикаментозну кому. За даними Telegram-каналу, медики підтримують життя акторки за допомогою апарату ШВЛ. Її стан оцінюється як украй тяжкий.

Зазначимо, що артистка народилася 24 липня 1942 року у Барнаулі. З 6 до 8 років навчалася у школі при училищі ім. Гнесиних грати на скрипці. Навчаючись у школі, займалася у студії при театрі Ленінського комсомолу. Там познайомилася з драматургом Михайлом Шатровим, який був старший за неї на дев'ять років. У 1960 році вони одружилися.

У 1961 році вступила до Школи-студії МХАТ. На третьому курсі дебютувала у кіно у фільмі Георгія Данелія «Я крокую Москвою». Після закінчення школи-студії Ірину прийняли до МХАТу.

Першою великою роботою акторки у кіно стала роль розвідниці Галини Ортинської у фільмі «Їх знали лише в обличчя» (1966). В «Андрії Рублеві» А. А. Тарковського Ірина Мірошниченко зіграла роль Марії Магдалини. Також знялася у фільмах «Дядя Ваня», «Кремлівські куранти», «Прийшов солдат із фронту», «…І інші офіційні особи», «Вам і не снилося…», «Рудий, чесний, закоханий», «Таємниці мадам Вонг», «Зимова вишня» (2 та 3 частини), «Журавлина в цукрі».

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