Померла актриса Інна Чурікова

У росії померла актриса театру та кіно Інна Чурікова. Їй було 79 років.

Про смерть актриси повідомив директор театру «Ленком Марка Захарова» Марк Варшавер. Чурікова кілька років тому впала зі сцени в театрі. Після цього довго не могла відновити здоров'я. Померла вона у лікарні.

Інна Чурікова найбільше відома за ролями у фільмах «Морозко», «Начало», «Той самий Мюнхгаузен», «Васса», «Ширлі-мирлі», а також у серіалі «Ідіот».

Кар'єра актриси розпочалася у 1965 році, коли вона закінчила театральне училище ім. М. С. Щепкіна. Спочатку Чурікова працювала у Московському ТЮГу, потім за договорами в різних театрах, а з 1975 року стала актрисою театру ім. Ленінського комсомолу у Москві (зараз — Ленком).

У 1970 році Інна Чурікова стала «Кращою актрисою» з опитування журналу «Радянський екран» завдяки ролі Жанни д'Арк у фільмі «Начало».

У 1991 році вона отримала премію «НІКА» у номінації «Актриса» за 1991 рік, того ж року їй надали звання «Народна артистка СРСР».

За свою довгу кар'єру Інна Чурікова знялася у 81 фільмі. Декілька з них були зняті її чоловіком, відомим режисером Глібом Панфіловим. Останній фільм за її участю «Іван Денисович» вийшов на екрани у 2021 році.

Нагадаємо, кілька днів тому на Гаваях помер найпопулярніший американський актор Ерл Боен. Йому був 81 рік. Восени у Боена діагностували четверту стадію раку легенів.

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